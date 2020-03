Calciomercato Inter, Conte cede | Arrivano 90 milioni

Nella prossima stagione l’Inter potrebbe rinunciare ad un top player: assalto del Manchester City di Guardiola per il difensore

L’Inter continua ad essere in corsa sia per la lotta scudetto che in Europa League. La sfida di stasera contro la Juventus, che si giocherà a porte chiuse, sarà un crocevia fondamentale per la lotta al primo posto. Intanto Beppe Marotta continua a lavorare sul fronte mercato, oltre a pensare ai possibili acquisti, si ragiona anche sulle cessioni. Assalto del Manchester City su un top player della difesa. Antonio Conte potrebbe rinunciarci se arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter via libera alla Juve per Icardi | Ad una condizione

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE: Boban ai saluti

Potrebbe interessarti anche >>> Fair Play Finanziario, Marsiglia a rischio sanzione | Il Milan ne approfitta

Calciomercato Inter, assalto a Skriniar: il City prepara 90 milioni

Nel reparto difensivo l’Inter può vantare uno dei migliori giocatori della Serie A. Stiamo parlando di Milan Skriniar, calciatore acquistato dalla Sampdoria nell’estate del 2017 per 34 milioni di euro. Il numero 37 nerazzurro con le sue ottime prestazioni, avrebbe attirato l’interesse dei top club europei. Tra questi ci sarebbe anche il Manchester City, che per arrivare al difensore slovacco sarebbe disposto a presentare un’offerta monstre. Infatti Guardiola potrebbe presentare sul tavolo dell’Inter una proposta da ben 90 milioni di euro.

Un’offerta del genere sembrerebbe difficile da rifiutare per le casse nerazzurre, infatti Antonio Conte sembrerebbe aver dato il via libera alla cessione del difensore classe 1995, nel caso in cui arrivi una proposta di questo calibro. Una bella somma avrebbe poi a disposizione l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, per cercare un degno sostituto di Skriniar per la retroguardia nerazzurra della prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, ombra coronavirus sullo scudetto | Scenario incredibile