Fair Play Finanziario, Marsiglia a rischio sanzione | Il Milan ne approfitta!

Possibile nuova sanzione UEFA, stavolta per una società francese: il Milan tende l’orecchio poiché la situazione potrebbe favorire una trattativa rossonera

Un mese fa, il Manchester City venne clamorosamente escluso dalle prossime due edizioni delle coppe europee. Il motivo della sanzione della Uefa, era di aver violato le norme del Fair Play Finanziario. Ora potrebbe andare in contro allo stesso destino anche un club di Ligue 1. Secondo ‘Don Balon‘ infatti, il Marsiglia di Rudi Garcia potrebbe subire la stessa sorte della squadra di Guardiola. L’eventuale conferma della sanzione potrebbe avvantaggiare il Milan nella trattativa per un calciatore francese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE: Boban ai saluti

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, ombra Coronavirus sullo scudetto | Scenario incredibile

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, si allontana il ritorno di Thiago Silva | La situazione

Calciomercato Milan, possibile sanzione UEFA al Marsiglia: si avvicina Thauvin

Come il Manchester City, anche il Marsiglia rischierebbe di essere sanzionato dalla UEFA, per non aver rispettato le norme sul Fair Play Finanziario. Questo porterebbe alla relativa esclusione del club francese dalle coppe europee per due anni e visto l’attuale secondo posto della squadra di Rudi Garcia, ciò vorrebbe dire rinunciare alla Champions League. L’eventuale sanzione però, porterebbe la squadra marsigliese a rischiare di perdere i suoi giocatori migliori, uno di questi sarebbe un attaccante nel mirino del Milan. Come già anticipato, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Florian Thauvin, attaccante classe 1993 del Marsiglia.La possibile esclusione del suo attuale club dalle coppe europee, potrebbe far riflettere il giocatore su un possibile addio.

Il prezzo del calciatore al momento si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni di euro ed il suo contratto scadrebbe nel 2021. La situazione potrebbe quindi agevolare la trattativa con i rossoneri sia per quanto riguarda le motivazioni del calciatore che per quanto riguarda l’aspetto economico. Per ora, il Milan dovrà prima aspettare di vedere se la sanzione verrà resa ufficiale o meno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna il post Handanovic | Arrivano conferme