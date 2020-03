Milan, scontro totale fra Boban e Gazidis | Finisce in tribunale

La rivoluzione in casa Milan per la prossima stagione è già iniziata con l’addio di Boban: ancora scontri con Ivan Gazidis con la situazione in tribunale

In casa Milan cambierà tutto: la rivoluzione di Ivan Gazidis è appena iniziata con l’addio di Boban. Nel match casalingo di ieri, domenica 8 marzo, a porte chiuse a San Siro contro il Genoa la squadra di Pioli ha collezionato una nuova sconfitta all’indomani dell’annuncio del nuovo allenatore da parte dello stesso croato. Una situazione davvero imbarazzante anche per Stefano Pioli, che è venuto a conoscenza del suo futuro con la scelta di Rangnick per il futuro. Maldini e Massara resteranno fino al termine della stagione ricoprendo le proprie cariche, ma i due dirigenti rossoneri non erano presenti ieri sulle tribune di San Siro.

Milan, scontro Boban-Gazidis in Tribunale

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il licenziamento ufficiale di Boban sarà discusso anche in Tribunale. L’ex Chief Football Officer del club chiamerà la controparte vista la risoluzione del contratto decisa dal club con effetto immediato è di fatto un licenziamento per giusta causa. L’ormai ex dirigente rossonero vorrebbe riconosciuta una buonuscita. Successivamente il croato potrebbe anche tornare con un ruolo da protagonista alla Fifa.

Ancora tensioni in casa Milan con l’ennesima rivoluzione che avrà luogo definitivamente in vista della prossima stagione. La soluzione con Gazidis insieme a Boban, Maldini e Massara non ha funzionato e così ci sarebbero nuovi cambiamenti all’interno della società rossonera.

Ora l’obiettivo del Milan sarà quello di terminare la stagione da veri professionisti cercando di centrare la qualificazione in Europa.

