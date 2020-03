Juventus, affare fatto! Raiola porta l’erede di Higuain

Dalla Spagna: Juventus vicina all’ingaggio di Malen per la prossima estate. Operazione da 40 milioni per il gioiello del PSV Eindhoven

Si annunciano tante novità nella Juventus della prossima stagione. Soprattutto nel reparto d’attacco. Cristiano Ronaldo sembra l’unico sicuro al momento di indossare la casacca bianconera anche in futuro. In bilico c’è soprattutto Gonzalo Higuain, in affanno negli ultimi mesi dopo un’ottimo avvio al ritorno sotto la Mole alla corte del mentore Sarri. In caso di mancato rinnovo del contratto, con un incontro tra le parti previsto in primavera, l’argentino sarebbe prossimo all’addio definitivo.

Paratici e Nedved sono a caccia quindi di un nuovo bomber, con Icardi che conserva una posizione predominante nella lista della spesa stilata dalla dirigenza della Continassa. Il PSG potrebbe non riscattare per 70 milioni dall’Inter il centravanti classe ’93, con la Juve che resta estremamente vigile sulla situazione legata all’ex Sampdoria e Barcellona. Sul taccuino del CFO Paratici c’è anche Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare il Manchester City visto il ‘ban’ biennale in Europa dei campioni d’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, colpo Malen: affare da 40 milioni

Bomber già affermati e non sotto la lente d’ingrandimento. Un altro profilo monitorato con attenzione dalla ‘Vecchia Signora’ è sicuramente Donyell Malen. Il gioiello olandese è esploso con la maglia del PSV Eindhoven, mettendo a referto 17 reti (e 9 assist) nella stagione in corso in 25 presenze complessive. Numeri che non hanno lasciato indifferente la Juventus, che stando a ‘Don Balon’ sarebbe vicina all’ingaggio del talento classe ’99.

I bianconeri grazie anche ai buoni uffici con Mino Raiola, agente del giocatore, avrebbero ottenuto una posizione di leadership per portarlo a Torino la prossima estate. Malen avrebbe dato il proprio benestare all’operazione, attratto anche dalla possibilità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Un’opportunità che il baby nazionale orange vorrebbe cogliere al volo. Un’affare da 40 milioni di euro, con la Juve pronta a consegnare a Malen il post Higuain.

G.M.