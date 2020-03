Calciomercato Inter, sogno Messi | L’annuncio di Tronchetti Provera

Il futuro di Lionel Messi non è mai stato così in dubbio. L’Inter da ormai diversi anni sogna l’argentino e Tronchetti Provera di certo non si nasconde.

Dopo diversi anni di incertezze, l’Inter è tornata ai vertici del calcio italiano sotto le cure di Antonio Conte. I nerazzurri hanno però perso lo scontro diretto dello ‘Stadium’ contro la Juventus giocato ieri sera a porte chiuse. Uno 0-2 che ha messo in evidenza le differenze con i bianconeri di Sarri, capaci di battere Lukaku e soci sia all’andata che al ritorno. Un gap quindi ancora tutto da colmare per poter lottare fino in fondo con una Juventus che domina ormai da 8 anni e che tra le proprie fila può vantare anche uno dei due calciatori migliori al mondo: Cristiano Ronaldo. L’altro, Lionel Messi, non sta vivendo un’annata felicissima con la maglia del Barcellona a causa di un vero e proprio caos societario che tra campo e dirigenza ha investito negli ultimi tre mesi i blaugrana ora allenati da Setien. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, Tronchetti Provera alimenta il sogno Messi

Vista la complicata situazione del Barça per la prima volta non sembra soltanto una suggestione l’addio dell’argentino al club catalano. A sognare in tal senso è proprio l’Inter, spesso in passato accostata al nome di Leo Messi, che a meno di sorprese dovrebbe comunque rimanere al Barcellona.

L’amministratore delegato della Pirelli, sponsor del club nerazzurro, Marco Tronchetti Provera, ha però alimentato il sogno ammettendo candidamente a ‘Gr Parlamento’: “Messi è un sogno che coviamo da più di dieci anni, magari è il momento buono“. Parole che fanno inevitabilmente brillare gli occhi ai tifosi dell’Inter che sognano un confronto di livello assoluto con la Juve del rivale Cristiano Ronaldo. Al momento comunque l’argentino sembra legato ai blaugrana ed un suo addio al netto dei problemi appare complicato.

