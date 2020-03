Calciomercato Inter, Marotta esulta | Tesoretto a sorpresa

Nonostante l’infortunio, il calciatore dell’Inter potrebbe partire dire addio in estate. In questo modo arriverebbero soldi importanti per nuovi acquisti

L’Inter sta vivendo una buona stagione ma il rendimento è ancora altalenante e a causa della seconda sconfitta consecutiva si allontana lo scudetto. I nerazzurri sono ancora in corsa per Coppa Italia ed Europa League e vorrebbero portare a casa almeno un trofeo per fare un salto di qualità rispetto all’anno scorso.

In ogni caso, è stata costruita una buona base per il futuro e Beppe Marotta lavora già per portare a casa ulteriori rinforzi in estate. Prima, però, c’è da sistemare la situazione dei partenti.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco pensa al riscatto di Perisic

Per rinforzare la rosa dell’Inter, è importante anche ufficializzare gli addii dei calciatori in uscita. Un nome che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo dopo il prestito è Ivan Perisic, anche se l’infortunio alla caviglia non sembra aiutare in tal senso. Secondo quanto riporta Kicker, però, nonostante ciò il Bayern Monaco sembrerebbe pronto a riscattare il croato e dare ai nerazzurri i 20 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.

Icardi e Perisic sono entrambi giocatori ormai fuori dal progetto dell’Inter e, anche se in prestito, la dirigenza nerazzurra ha in mente solo la cessione per loro.

