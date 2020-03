Calciomercato, trattativa avanzata | Juventus e Inter sorpassate

C’è una new entry tra le concorrenti per il laterale del PSG: oltre a Juventus e Inter, infatti, anche il Borussia Dortmund sarebbe molto interessato

Dopo il duello sul campo vinto dalla Juventus contro l’Inter, le due società italiane sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato: su un obiettivo condiviso, però, si inserisce anche il Borussia Dortmund. Il ‘Derby d’Italia’ ha lasciato un verdetto chiaro: fra Juventus ed Inter esiste ancora un gap da colmare. Antonio Conte in estate vorrebbe implementare l’organico nerazzurro con innesti di qualità ed esperienza, che talvolta è mancata a questa Inter. Anche i bianconeri non si fermano e sul mercato cercano pezzi pregiati. Sia Marotta che Paratici, da tempo, hanno messo gli occhi su Meunier del PSG.

Calciomercato Juventus e Inter, concorrenza per Meunier | C’è il Dortmund

Juventus ed Inter sono entrambe ingolosite da Thomas Meunier: l’esterno destro è in scadenza con il PSG e potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo a zero. Sul 28enne belga, però, la concorrenza è fitta: secondo quanto riportato da ‘Sport1’, il Borussia Dortmund si sarebbe inserito con forza. Il club tedesco, infatti, sarebbe pronto ad offrire un contratto molto sostanzioso al terzino. Un inserimento che preoccupa molto Marotta e Paratici, che potrebbero vedere così sfumare un possibile colpo a zero. Sia Juventus che Inter sono alla ricerca di elementi per rinforzare le fasce e la duttilità tattica del laterale potrebbe essere molto utile. Nel duello tra i bianconeri ed i nerazzurri, pronti a contendersi il belga in estate, si è dunque inserito anche il Borussia Dortmund.

Le parti sarebbero addirittura in una trattativa avanzata. Il rischio beffa per Juve e Inter si fa quindi concreto: si profilano settimane decisive per il futuro di Meunier.

