Calciomercato Inter, ‘problema’ Eriksen | Scenario imprevisto

Da possibile uomo scudetto a equivoco e problema di una squadra che si trascina da oltre due mesi. Parliamo ovviamente di Christian Eriksen, il grande colpo dello scorso calciomercato di gennaio che fatica a prendersi l’Inter come molti, società e tifosi in primis, si auguravano e si aspettavano.

Il danese, pagato 20 milioni nonostante fosse in scadenza a giugno col Tottenham, non è forse ancora al top della condizione fisica, anche se dietro alle difficoltà che sta incontrando c’è essenzialmente un motivo: non fa impazzire Conte, che infatti nella finestra invernale avrebbe senz’altro barattato il suo arrivo con quello del fedelissimo Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Eriksen ‘problema’ per Conte: il divorzio rischia di diventare inevitabile

Questione di gusti, di caratteristiche: quelle del cileno, già avuto alla Juventus, piacciono al tecnico salentino, quelle invece del classe ’92 di Middlefart sono difficili da incastonare – a meno di un cambio di modulo nonché di una parziale ma sostanziale modifica di alcuni concetti di gioco – nell’Inter di oggi. In Spagna già ipotizzano un divorzio tra Eriksen, con futuro al Real Madrid, e il club targato Suning al termine di questa stagione, uno scenario clamoroso ma che non può essere definito impossibile.

Anzi, se nei mesi a venire – ammesso che si continui a giocare – il 28enne non dovesse proprio riuscire a diventare un titolare inamovibile della formazione nerazzurra, ecco che l’ipotesi addio diventerebbe molto concreta. In tal caso gli acquirenti non mancherebbero: oltre al Real Madrid potrebbero farsi avanti il Manchester United, che lo voleva già a gennaio e altro club dove potrebbe accomodarsi il suo ex allenatore Pochettino, il Paris Saint-Germain e Barcellona.

Per Eriksen, il più pagato della rosa coi suoi 10 milioni di euro bonus compresi, l’Inter potrebbe chiedere almeno 60 milioni, cifra che utilizzerebbe magari per mettere le mani sul cartellino di un centrocampista più vicino al calcio di Conte, per esempio Sergej Milinkovic-Savic.

R.A.