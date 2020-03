Calciomercato Inter, dalla Spagna: clamoroso addio | Top club in agguato

L’Inter potrebbe già perdere una sua stella: dalla Spagna assicurano che il feeling mai sbocciato con Conte potrebbe fornire un assist per il Real Madrid.

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus ha lasciato degli strascichi: le pessime prestazioni di Lautaro e Lukaku e la panchina per buona parte della partita di Eriksen sono dei pessimi segnali. In particolare, poi, il feeling che non è mai sbocciato fra il trequartista danese ed Antonio Conte preoccupa Beppe Marotta. Il tecnico salentino sta avendo delle difficoltà ad inserire Eriksen nei meccanismi instaurati col resto dell’organico nerazzurro. Il rischio potrebbe essere quello di dover valutare una separazione già nella prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Inter, Eriksen non ingrana | Real Madrid alla finestra

L’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham a gennaio era stato accolto con grande entusiasmo dall’ambiente nerazzurro. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, però, il malumore del danese per la situazione creatasi con Antonio Conte potrebbe portarlo a lasciare l’Inter in estate. Alla finestra rimane il Real Madrid, che da sempre ha trovato in Eriksen un profilo ideale per la propria trequarti. Per l’Inter il rischio è quello che l’amore, appena nato, con il danese sia già finito. Nulla è ancora deciso, però. Nei prossimi mesi Eriksen, salvo una lunga sospensione a causa del ‘Coronavirus’, avrà il modo di convincere Conte ed il club meneghino. L’allenatore dell’Inter dovrà modificare la squadra per favorire l’adattamento di Eriksen, mentre il danese dovrà imparare a sacrificarsi maggiormente a livello di corsa. Una sfida reciproca quella dell’Inter e di Eriksen, per non mandare in fumo l’entusiasmo generato a gennaio.

Le difficoltà di Eriksen ad ambientarsi nel campionato italiano potrebbero portare il danese verso una clamorosa decisione: lasciare l’Inter già in estate, direzione Madrid dove potrebbe trovare il suo allenatore al Tottenham, Mauricio Pochettino che ad oggi è uno dei favoriti a raccogliere l’eventuale eredità di Zidane sulla panchina delle ‘Merengues’.

