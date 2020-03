Calciomercato Juventus, vecchia pista per il centrocampo | Le ultime

La Juventus torna a convincere ma continua a pensare al futuro. C’è una nuova idea per rinforzare il centrocampo dei bianconeri

La Juventus è tornata a brillare con la vittoria netta e decisa per 2-0 contro l’Inter. La squadra allenata da Maurizio Sarri è arrivata a questa sfida dopo diverse gare difficili e poco convincenti, ma a sorpresa ha impressionato dimostrando tutto il proprio valore. Quella di ieri è stata forse una delle migliori prestazioni di questa annata e la dirigenza spera che questo rappresenti uno slancio in vista di impegni importanti come la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione.

In ogni caso, la società continua a lavorare per il futuro e ha ben chiare le idee riguardo ciò che bisogna rinforzare nella prossima sessione di mercato. Il reparto che ha avuto più difficoltà in questi mesi è sicuramente il centrocampo, per cui ci si attendono rinforzi importanti per fare un salto di qualità decisivo.

Juventus, per il centrocampo c’è l’idea Goretzka

Il sogno numero uno dei bianconeri sembrerebbe Paul Pogba, che gradirebbe un ritorno a Torino dopo 4 anni. La trattativa però risulta tutt’altro che semplice, per cui la Juventus visiona altri centrocampisti di qualità che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora.

Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Leon Goretzka, già inseguito dalla dirigenza ai tempi dello Schalke 04. Ora è un calciatore del Bayern Monaco ma non sta vivendo una situazione semplice visto che, nonostante le buone prestazioni, non trova la giusta continuità.

Il tedesco, come riporta Goal.com, si è lamentato pubblicamente del suo scarso impiego da parte di Flick e vorrebbe giocare di più. Sarebbe l’ideale per un centrocampo come quello della Juventus.

