Coronavirus, Serie A in bilico | La data della decisione

È terminato il Consiglio Federale straordinario: è stato ratificata la sospensione del campionato italiano causa ‘Coronavirus’. Tutte le decisioni sono rinviate al prossimo Consiglio.

Il Consiglio Federale straordinario convocato da Gravina è terminato: è stata ratificata a sospensione della Serie A fino al 3 aprile, seguendo le recenti disposizioni governative. Nulla, invece, è stato ancora deciso per quanto riguarda la svolgimento del campionato dopo la sospensione. Il Consiglio odierno è servito per iniziare ad intavolare una serie di ipotesi per terminare i vari campionati nazionali.

Coronavirus, Caos Serie A | Ipotesi playoff per assegnare lo scudetto

Il destino della Serie A è in forte dubbio a causa della sospensione dovuta all’emergenza ‘Coronavirus’. Nel Consiglio Federale sono emersi tre possibili scenari per il campionato: cristallizzare la classifica ed assegnare lo scudetto con lo schieramento attuale, non assegnare lo scudetto oppure terminare il campionato con i playoff. Juventus, Lazio ed Inter potrebbero, quindi, doversi affrontare in degli scontri diretti per divenire campioni d’Italia. Tutte le decisioni saranno però rimandate al 23 marzo, quando si terrà il prossimo Consiglio Federale.

La Serie A dovrà attendere fino al 23 marzo per conoscere le proprie sorti: intanto, avanza l’ipotesi playoff per lo scudetto!

