Ibrahimovic, futuro al Milan in bilico | Intanto l’ex compagno lo attacca!

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ad inizio gennaio ha portato entusiasmo in casa Milan: ora le dinamiche potrebbero cambiare. Quale sarà il suo futuro?

Zlatan Ibrahimovic continua ad essere protagonista in Serie A. Con la maglia del Milan l’attaccante rossonero ha messo ancora a segno un gol, che non è stato però decisivo ai fini del risultato. Il suo ritorno nel campionato italiano è stato importante per tutto il movimento e, in particolar modo, per la società milanese. In un’intervista alla BSI il suo ex compagno di squadra, il centrocampista dei Los Angeles Galaxy, Sebastian Lletget, ha criticato il suo comportamento: “Senza di lui nello spogliatoio c’è sicuramente un’atmosfera migliore”. Poi ha aggiunto: “Prima non eri libero, era frustrante… ti faceva venir voglia di toglierti le scarpe e lasciare il campo”. Ora il suo futuro potrebbe cambiare sensibilmente viste la confusione all’interno dell’organigramma societario del Milan.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Ibrahimovic

Ai microfoni de Il Corriere della Sera è tornato a parlare il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha svelato: “Amo da matti Ibrahimovic e Donnarumma, ma se sono due eccezioni lo decide Gazidis“. Poi ha rivelato: “La riduzione del monte-ingaggi non è una strategia, è una necessità”. E così lo stesso Ibra, specie con l’arrivo di Rangnick, potrebbe anche non rinnovare il suo accordo con il Milan di appena sei mesi.

L’idea della società rossonera sarebbe quella di una rosa con età media di 24 anni e un tetto agli stipendi dei singoli calciatori di 2 milioni di euro netti a stagione.

Così il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarebbe sempre più lontano dal Milan. Una decisione che sarà presa nelle prossime settimane.

Calciomercato, trattativa avanzata | Juventus e Inter sorpassate