Calciomercato Juventus, addio Zidane | Due nomi da urlo come sostituti

Il futuro di Zinedine Zidane è sempre in bilico. L’allenatore del Real Madrid potrebbe salutare: il presidente Florentino Perez avrebbe in mente i sostituti

Zinedine Zidane potrebbe salutare. L’allenatore francese del Real Madrid starebbe sempre in bilico, soprattutto dopo quattro sconfitte nelle ultime sette partite. Così il presidente Florentino Perez potrebbe anche pensare ad esonerarlo in casa di eliminazione dalla Champions League e di Liga persa.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, arrivo Rangnick | Parla il presidente Scaroni

Leggi anche >>> Emergenza Coronavirus, Italian zona rossa | Scarica qui il modulo per spostarsi

Calciomercato, Pochettino e Allegri per il post Zidane

Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2022, Zidane potrebbe non essere più l’allenatore delle merengues. Il candidato numero uno a sostituire il tecnico francese è Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham. Poi ci sarebbe in lizza anche l’ex Juventus, Massimiliano Allegri, come svelato dal portale spagnolo marca.com.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, ‘problema’ Eriksen | Scenario imprevisto

L’allenatore argentino piace da tempo al presidente del Real, ma dovrebbe risolvere il suo contratto con il club inglese. Inoltre, in passato lo stesso Pochettino sarebbe stato nel mirino del Barcellona. Da non sottovalutare così anche la pista che porterebbe all’ex allenatore bianconero, pronto a tornare in carica dopo un anno di riposo. Allegri vorrebbe ripartire con un progetto vincente per vincere la Champions League dopo averla sfiorata alla guida dei bianconeri. Dall’altro canto lo stesso Zidane potrebbe essere il sostituto ideale di Maurizio Sarri alla Juventus.

Se Zidane non dovesse vincere la Liga o la Champions League, il suo addio sembrerebbe imminente. Il presidente Florentino Perez ha le idee chiare.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, spunta una vecchia pista tedesca | I dettagli