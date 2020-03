Emergenza Coronavirus | Nuova ipotesi su Inter-Getafe

Per via dell’emergenza Coronavirus, ci sono dubbi sulla disputa di Inter-Getafe. Secondo ‘Il Giornale’ la sfida non si giocherà, ma dalla Uefa non ci sono novità.

L’emergenza Coronavirus sta attanagliando l’intera Italia. Il Coni ha deciso di sospendere le gare in programma fino al 3 aprile, ma in Europa si continua a giocare. Questa settimana e la prossima sono in programma le sfide di Champions League ed Europa League. A Milano giovedì alle 21 è in programma la disputa di Inter–Getafe.

Inter-Getafe a rischio, la situazione

Secondo quanto riferito da ‘Il Giornale’, la partita in programma a San Siro giovedì sera non si giocherà. L’attuale decreto prevede la disputa a porte chiuse del match, con il via libera dato dal Governo, ma stando a ciò che riporta la testata, la sfida sarà annullata. Esattamente come già accaduto per il match tra Basilea ed Eintracht Francoforte, con il dipartimento di giustizia e sicurezza svizzero che ha deciso che la gara non verrà disputata.

La notizia però non è ancora confermata e dalla Uefa non sembrano esserci novità in questo senso. In attesa di possibili aggiornamenti resta dunque confermata la disputa della sfida a porte chiuse.

