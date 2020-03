Calciomercato Inter, Conte sorride | Colpo dal City!

Gli occhi dell’Inter per il prossimo calciomercato estivo, si sarebbero posati su un Angelino, che rientrerà al Manchester City dopo il prestito in Germania

Il calcio italiano sta vivendo un momento difficile a causa dell’emergenza Coronavirus che ha invaso la penisola. Ma il calciomercato non si ferma mai e le squadre continuano a lavorare anche per la prossima stagione. Il mirino dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sembrerebbe essere puntato su un giocatore del Manchester City che attualmente milita in Bundesliga. In estate il calciatore tornerà ai ‘Citizens’ ed i nerazzurri potrebbero tentare il colpo.

Inter, occhi sul terzino del Manchester City in prestito al Lipsia

Il lavoro delle squadre alla ricerca di nuovi talenti da acquistare per la prossima stagione non si ferma mai. Gli occhi dell’Inter sembrerebbero essersi posati sul terzino di proprietà del Manchester City, ma in prestito al Lipsia, Angelino. Il giocatore spagnolo classe 1997, è stato girato in prestito con diritto di riscatto, alla squadra tedesca a gennaio ed al momento è una delle rivelazioni della squadra di Nagelsmann. Anche ieri sera, nella partita di ritorno contro il Tottenham vinta per 3-0 dai tedeschi, lo spagnolo è stato autore di un’ottima partita mettendo a segno anche un assist. A giugno il terzino tornerà a Manchester, qual’ora non dovesse andare a buon fine il riscatto e l’Inter sembrerebbe essere intenzionata a farsi avanti per l’acquisto.

Al momento il prezzo del cartellino del calciatore si aggirerebbe intorno ai 22 milioni, ma bisognerà fare i conti con l’attuale voglia del Lipsia di riscattarlo. Non sono da sottovalutare anche le intenzioni del Manchester City, poiché Guardiola potrebbe decidere di tenerlo. Un volto nuovo da tenere sott’occhio per la fascia sinistra di Antonio Conte.

