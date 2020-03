Calciomercato Inter, rinnova un big | C’è la data

L’Inter lavora per il rinnovo di Samir Handanovic. Nel frattempo si tratta per il suo vice, l’accordo con Radu sembra essere sempre più vicino

Il peggio è passato per Samir Handanovic. Il portiere sloveno dell’Inter è tornato in campo nel big-match contro la Juventus. Dopo il problema alla mano Conte può contare nuovamente sull’esperienza del numero uno nerazzurro dopo i vari errori collezionati dal suo vice Padelli.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, addio Zidane | Due nomi da urlo come sostituti

Calciomercato Inter, Radu il vice di Handanovic e lo sloveno rinnova!

Poca sicurezza ed errori grossolani per il vice di Handanovic e così, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, l’Inter sarebbe alla ricerca di un valido numero 12, che porterebbe proprio a Ionut Radu con Padelli che diventerebbe il terzo portiere con l’addio di Berni. Con l’arrivo di Perin al Genoa, l’estremo difensore romeno ha trovato la panchina e così il suo passaggio a gennaio al Parma. Ma anche qui l’allenatore Roberto D’Aversa, dopo l’infortunio del titolare Sepe, gli ha preferito Colombi con lo stesso Radu che si è seduto in panchina nelle ultime quattro uscite stagionali del club emiliano.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus e Inter, deciso il futuro di Messi | L’annuncio

Infine, il capitano dell’Inter firmerebbe un prolungamento contrattuale per un altro anno fino al 2022 all’età di 36 anni. Una decisione che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, il club vorrebbe chiudere entro un mese, per cercare così di lavorare anzitempo sul fronte mercato, vista la sospensione momentanea della Serie A. Il nuovo contratto dovrebbe basarsi su una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro all’anno.

La società nerazzurra sembra ormai andare in questa direzione con la possibilità di sistemare la questione portieri per il presente e, soprattutto, per il futuro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Serie A in bilico | La data della decisione

Milan, ESCLUSIVO l’ex Eranio: “Boban e Maldini? Basta cercare un colpevole”