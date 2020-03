Serie A, emergenza Coronavirus | Zenga in quarantena!

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutta l’Italia, il particolar modo la Serie A: un allenatore in quarantena a scopo precauzionale

L’emergenza Coronavirus non ha intenzione di arrestarsi. Ogni settore della quotidianità è stato profondamente colpito così come il calcio italiano. Nelle ultime ore tanti allenamenti sono stati annullati con i calciatori che resteranno a casa per i prossimi giorni. Inoltre, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il neo-allenatore del Cagliari, Walter Zenga, sarà in quarantena precauzionale per i prossimi 15 giorni nel centro sportivo del club sardo come disposto dalla Regione Sardegna.

Coronavirus, i motivi della quarantena di Zenga

L’allenatore, originario di Milano, ha vissuto nelle ultime settimane nella città italiana e così è arrivata la decisione. Il tecnico del Cagliari attualmente non ha sintomi e non è stato contagiato, ma su ordinanza della Regione Sardegna dovrà evitare contatti sociali. Inoltre, potrà dirigere regolarmente gli allenamenti della compagine sarda senza poter uscire dal centro sportivo.

Non sarà solo. Insieme a lui ci saranno anche il ds Marcello Carli, il vice Canzi, il tattico Vio e il vice-allenatore della Primavera Alessandro Agostini.

