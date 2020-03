Europa League, partenza negata | L’annuncio della Roma

Sono ore movimentate per l’Europa League, tante gare sono in dubbio. Arriva la decisione ufficiale in merito all’ottavo di finale tra Roma e Siviglia

Mentre la Champions League dovrebbe andare avanti, in Europa League c’è più di qualche problema per l’emergenza coronavirus. In queste ore si capirà cosa fare con la gara tra Inter e Getafe, vista la netta presa si posizione degli spagnoli che non vorrebbero giocare, nel frattempo arriva un’ufficialità riguardante la Roma. Il club giallorosso ha comunicato che quest’oggi non partirà per Siviglia in quanto non hanno ricevuto l’autorizzazione per partire dall’Italia, che è ormai una zona rossa del coronavirus.

