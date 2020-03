Juventus, emergenza Coronavirus | La decisione di Ronaldo

L’emergenza coronavirus colpisce il mondo della Serie A. Il primo contagiato è Rugani: scatta l’isolamento anche per Cristiano Ronaldo

È di ieri sera la notizia del primo contagio di coronavirus in Serie A. Si tratta di Daniele Rugani, difensore della Juventus, che domenica scorsa era in panchina nella gara contro l’Inter. Questa situazione porterà all’isolamento di quattro squadre e quindi anche a quello di uno dei calciatori più forti del mondo, ovvero Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse era partito ieri per il Portogallo e la società bianconera aveva comunicato che prima di rientrare avrebbe atteso notizie sulla situazione sanitaria. Nelle ore seguenti, infatti, sono arrivati aggiornamenti importanti riguardo un suo compagno di squadra. Anche per lui scatta la quarantena per evitare ulteriori contagi e resterà a casa fuori dall’Italia.

Come riporta Tuttosport, inoltre, il classe 1985 era preoccupato per la situazione ed era scettico sulla decisione di giocare martedì prossimo contro il Lione. Ora che c’è un contagio nei bianconeri, la gara sarà inevitabilmente rinviata a data da destinarsi.

