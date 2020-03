Calciomercato Milan, niente rinnovo | Ma può restare in Serie A!

Calciomercato Milan: uno dei centrocampisti non rinnova e su di lui potrebbero piombare Napoli e Lazio.

Tra i tanti giocatori in scadenza del Milan e sotto osservazione dalle pretendenti per il calciomercato estivo, figura anche Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è in scadenza a giugno 2020 e la società rossonera sembra essere divisa in due sul suo destino: c’è chi, da una parte, sembra intenzionato a confermarlo e chi, invece, sarebbe disposto a lasciarlo andare. Intanto, il suo procuratore, Mino Raiola, sembra già pronto ad intavolare eventuali trattative. Su tutte potrebbero spuntare Napoli e Lazio.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan e Napoli, 81 milioni per James Rodriguez | Italiane beffate

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, occasione Inter e Milan | Un top a 6 milioni!

Calciomercato Milan: Bonaventura in partenza | Gattuso lo vorrebbe con sé a Napoli

Negli ultimi giorni stanno circolando le indiscrezioni riguardanti una presunta volontà di Gattuso di volere a Napoli Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto a giugno. Per ora il Milan sta tentennando sul suo rinnovo, anche a causa della situazione dirigenziale. Inoltre, il giocatore non sarebbe in linea con la politica giovane della società rossonera, ma c’è ancora chi all’interno del club sarebbe pronto a ribadire la fiducia al centrocampista. Intanto, l’agente Mino Raiola si sta guardando intorno. Possibile il duello tra gli azzurri di De Laurentiis e i biancocelesti di Lotito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, ESCLUSIVO l’ex Eranio: “Boban e Maldini? Basta cercare un colpevole”

Ibrahimovic, futuro al Milan in bilico | Intanto l’ex compagno lo attacca!