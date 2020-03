Emergenza Coronavirus, nuova iniziativa di un sito vietato ai minori

Le ultime news sull’emergenza coronavirus riportano la nuova iniziativa del sito per adulti PornHub per vincere la noia di chi resta a casa.

Nel discorso a reti unificate di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato misure più restrittive per combattere l’emergenza coronavirus che sta dilagando in Italia e nel resto d’Europa e del mondo tanto che l’OMS ha dichiarato la Pandemia. Mai come in questo momento è importante seguire le semplici regole per cercare di contenere il contagio e, soprattutto, restare a casa a meno di necessità impellenti come comprare le medicine, fare la spesa e via dicendo.

Ieri sera è arrivata l’ufficialità che anche Daniele Rugani è risultato positivo al test del coronavirus, segnale che nessuno è immune e che dobbiamo #restareacasa come recita l’ormai notissimo hashtag sui social network. Si moltiplicano le iniziative per cercare di vincere la noia tra le mura domestiche e una è arrivata anche da un sito vietato ai minori di 18 anni. Si tratta di PornHub che nella sua home page ha lanciato l’iniziativa ‘Forza Italia, We Love You’. Il banner avvisa tutti i cittadini italiani che avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento Premium valido per un mese e senza la necessità di immettere i propri dati bancari.

Ma la cosa più importante è che Pornhub aiuterà le strutture sanitarie in Italia con la donazione di una parte del ricavato proveniente da ModelHub nel mese di marzo.

