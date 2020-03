Calciomercato Juventus, colpo di scena Pogba | L’annuncio di Solskjaer

In Inghilterra si pensa che Paul Pogba, potrebbe rimanere al Manchester United anche nella prossima stagione: pronto anche il rinnovo

La Juventus continua ad essere attiva nel calciomercato, sempre in cerca di nuovi talenti da portare in bianconero. Il sogno estivo sarebbe il ritorno di Paul Pogba a Torino. Il fenomeno francese sembrava ai margini del Manchester United, a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto fuori per la maggior parte della stagione. Dopo il match di andata degli ottavi di finale di Europa League, giocato dallo United contro il Lask Linz, l’allenatore dei ‘red devils‘, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe dichiarato che si aspetterebbe che Pogba giochi a Manchester anche il prossimo anno. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail‘, il francese potrebbe cambiare idea sulla cessione della prossima stagione, rinnovando il proprio contratto con lo United. Il contratto di Pogba ha una durata di ancora due anni, ma potrebbe essere rinnovato con un aumento di stipendio da 300 a 400 mila sterline a settimana. Un prolungamento che smorzerebbe le speranze della Juventus di riportare il campione del mondo a Torino.

