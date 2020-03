Juventus, Dybala positivo al Coronavirus | Smentita ufficiale

Tramite il proprio profilo social arriva la smentita della presunta positività del giocatore della Juventus: sta bene ed in isolamento

L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutti, anche società, allenatori e calciatori. Dopo la positività del giocatore della Juventus, Daniele Rugani al Covid-19, ieri era arrivata anche la notizia del contagio di Paulo Dybala. L’argentino sarebbe stato il secondo giocatore bianconero a contrarre il virus, ma in mattinata è arrivata la smentita. Tramite il proprio profilo Twitter il calciatore comunica di stare bene ed in isolamento.

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020

Juventus, Dybala sta bene: la conferma arriva via social

Ieri sera era arrivata la notizia del secondo giocatore della Juventus risultato positivo al Coronavirus. Dopo Daniele Rugani, anche Paulo Dybala sembrava essere stato contagiato dal Covid-19, ma in mattinata è arrivata la smentita. Proprio il calciatore ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter che smentisce la notizia. L’argentino scrive: ”Ciao a tutti, vorrei confermare che sto bene e sono in isolamento. Grazie a tutti per i messaggi e spero che stiate bene”.

Parole che dunque smentiscono la fake news circolata ieri sera sulla presunta positività del calciatore, che conferma di stare bene. Alla fine del post anche un hashtag messo dal giocatore contro la diffusione delle fake news sul web. Parole rassicuranti quelle dell’argentino, che scongiura la notizia di un nuovo contagio.

