Calciomercato, rivoluzione da 500 milioni | Inter e Napoli tremano

Il top club continua a non brillare, ma pensa a un mercato da sogno per la prossima estate. Solo big nel mirino e budget di 500 milioni

Il Real Madrid è ancora in lotta per il campionato ma rischia per la seconda volta consecutiva un crollo in Champions League. La compagine spagnola la stagione scorsa è stata eliminata in maniera netta dall’Ajax perdendo per 1-4 in casa, mentre quest’anno ha subito la sconfitta per 1-2, sempre al Bernabeu, nell’andata degli ottavi contro il Manchester City. I Blancos vorrebbero tornare a competere al meglio nella massima competizione europea ma sembra che senza Cristiano Ronaldo manchi sempre qualcosa. Per questo la società è al lavoro per vivere una nuova sessione di mercato stellare, mettendo sul piatto circa 500 milioni di euro per l’estate.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, emergenza Coronavirus | La decisione di Ronaldo

Real Madrid, mercato da urlo: pronti cinque colpi di lusso!

Come riportato da Defensa Central, il Real Madrid sembrerebbe pronto a muoversi sul mercato per rinforzare ogni reparto ingaggiando solo top player. Per la difesa dovrebbe esserci un rinforzo importante, piace Koulibaly ma il favorito sembrerebbe Upamecano per 70 milioni. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, dovrebbero arrivare due rinforzi: uno potrebbe essere Van de Beek dell’Ajax, che potrebbe essere valutato circa 60 milioni, e l’altro potrebbe essere il rientro di Odegaard dopo il prestito al Real Sociedad.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE | Rugani positivo al Coronavirus!

In attacco si cercano due colpi grossi per il presente e per il futuro. Il big numero uno potrebbe essere Kylian Mbappe, che costerebbe all’incirca 260 milioni, e poi ci potrebbe essere un rinforzo dalla Serie A, ovvero Lautaro Martinez che vale 110 milioni. Per quest’ultimo però ci sarebbe da battere la concorrenza del Barcellona.

Dalla Spagna, dunque, parlano solo di top player per il prossimo mercato del Real Madrid, che dalla prossima stagione vuole tornare a brillare e dominare anche in Europa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ecco il bomber che vuole Sarri

Calciomercato Inter, Conte sorride | Colpo dal City!