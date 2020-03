Calciomercato Milan, Rangnick può sfumare | Idea Spalletti con l’ex Roma

Le ultime di calciomercato Milan si focalizzano sul nome di Luciano Spalletti possibile piano B rossonero nel caso sfumasse davvero Rangnick. Idea giallorossa col toscano in panchina

Luciano Spalletti torna d’attualità per la panchina del Milan. Il motivo è semplice: non è più così sicuro l’approdo in rossonero di Ralf Rangnick. Anzi le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Germania danno per certo il dietrofront del quasi 62enne tedesco che attualmente ricopre il ruolo di Head of International Relations and Scouting della galassia calcistica targata Red Bull. Oggi ha parlato anche il suo agente, Marc Kosicke, lasciando invece aperto più di uno spiraglio: “Rangnick e Gazidis si conoscono da tanti anni e spesso si confrontano – le sue parole alla ‘Bild’ – Ma al momento non è prevista una collaborazione, ci sono problemi più importanti da affrontare”.

Calciomercato Milan, Spalletti se salta Rangnick: in rossonero anche il jolly della Roma

Rangnick considererebbe troppo basso il budget che vorrebbe mettergli a disposizione il fondo Elliott per la cosiddetta ‘ricostruzione’, ecco perché non è davvero da escludere che possa sfumare del tutto il suo arrivo al Milan. Spalletti avrebbe probabilmente meno pretese, anche se prima di firmare dovrebbe risolvere il contratto con l’Inter da quasi 5 milioni netti e in scadenza nel giugno 2021. Una cosa tutt’altro che scontata, come si è già visto lo scorso autunno. Il tecnico di Certaldo punterebbe, almeno inizialmente, sul fedele 4-2-3-1 chiedendo magari l’acquisto di un paio di suoi ex giocatori.

In tal senso occhio a Matias Vecino proprio dei nerazzurri, ma anche ad Alessandro Florenzi che è stato un suo punto fermo (almeno fino al grave infortunio) nella seconda esperienza sulla panchina della Roma. Visto lo scarso spazio e feeling con Fonseca, a gennaio il classe ’91 si è trasferito al Valencia ma è quasi certo che a fine stagione farà ritorno in giallorosso dato che gli spagnoli non hanno alcun opzione d’acquisto e forse nemmeno l’intenzione di prenderlo a titolo definitivo.

Impossibile una sua permanenza a Trigoria e così il Milan, col quale vanta ottimi rapporti il suo agente Alessandro Lucci, potrebbe rappresentare l’occasione davvero importante per rilanciarsi dopo le ultime due deludenti stagioni. In scadenza nel 2023, la società rossonera potrebbe tentare l’acquisto in prestito con diritto di riscatto.

