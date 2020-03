Calciomercato Inter, rinforzi top | Occhio al ‘castigatore’ di Mourinho

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter sarà sicuramente una delle protagoniste. Tra centrocampo e attacco verranno fatti i maggiori investimenti. C’è una pista che conduce in Germania

Nel calciomercato della prossima estate l’Inter proseguirà la marcia di avvicinamento alla Juventus. Per ridurre ulteriormente, se non annullare del tutto il gap coi bianconeri serviranno investimenti di grosso calibro per giocatori di spessore internazionale ma anche pienamente congeniali alla filosofia calcistica di Antonio Conte, onde evitare lo scoppiare di nuovi ‘casi’ Eriksen. I movimenti più significativi, al di là delle corsie laterali, dovrebbero avvenire tra centrocampo (soprattutto) e attacco.

Calciomercato Inter, Vidal e non solo: possibile tentativo per il ‘castigatore’ di Mourinho

Per la mediana il primo nome sulla lista, perlomeno del tecnico nerazzurro era è sarà Arturo Vidal, mentre Beppe Marotta potrebbe studiare la migliore strategia possibile per provare a mettere le mani su un suo vecchio ma sempre attuale ‘pallino’: Sergej Milinkovic-Savic. Il profilo che potrebbe invece mettere d’accordo Conte e la dirigenza è quello di Marcel Sabitzer, austriaco di 25 anni capitano del Lipsia da quando Orban si è operato. Parliamo di un giocatore ancora giovane ma con alle spalle già 42 presenze in Nazionale, non è altissimo (circa 177 cm) però fisicamente sa farsi sentire e può agire in diverse zone del campo. Mediano, esterno, trequartista: insomma un jolly che ogni allenatore vorrebbe avere alle proprie dipendenze. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, vede benissimo la porta riuscendo a dare pure un grande contributo in termini di assist: già 8 quest’anno, in aggiunta alle 15 reti messe a segno, comprese le due di marted sera (il tris finale è a firma Forsberg) che hanno permesso ai tedeschi di Nagelsmann di battere il Tottenham di Mourinho e di accedere per la prima volta ai quarti di Champions.

Strappare Sabitzer al Lipsia, il club più illustre della ‘galassia’ Red Bull al quale è legato da un contratto in scadenza nel giugno 2022, non sarebbe eventualmente semplice per l’Inter. Ma nemmeno impossibile… La valutazione del classe ’94 di Wels dovrebbe essere di circa 40 milioni di euro.

