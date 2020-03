Calciomercato Juventus, cambia tutto per Pogba | Nuova svolta!

Paul Pogba è stato al centro del mercato della Juventus per diversi mesi, ma tutto potrebbe saltare. Vicina la permanenza in Premier League

Dopo tante discussioni, dichiarazioni e voci di mercato, tutto potrebbe finire nel dimenticatoio con un nulla di fatto. Parliamo della situazione di Paul Pogba e il suo Manchester United. Il francese in questi mesi è stato al centro del calciomercato in quanto era considerato in partenza dai Red Devils.

La sua avventura in Premier League non è stata fin qui fortunata, visto che non ha mai lottato per il titolo e il suo procuratore Mino Raiola si è più volte lamentato di questo. Dopo aver saltato quasi tutta questa stagione per infortunio, Pogba è pronto a tornare in campo e a sorpresa questi potrebbero non essere gli ultimi tre mesi della sua carriera all’Old Trafford.

Juventus, sfuma Pogba? Dall’Inghilterra: “Resta allo United”

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, il francese sembrerebbe ormai convinto di restare in Premier League con la squadra con cui è cresciuto nel settore giovanile. La situazione delicata del classe 1993 aveva portato all’interesse di big come Juventus e Real Madrid, ma a quanto pare potrebbe anche non partire nessuna trattativa in estate.

I bianconeri vedevano il Pogba il rinforzo perfetto per il centrocampo, reparto che necessità di maggiore qualità e fisico. Il campione del mondo aveva manifestato, attraverso il suo agente, la volontà di ritornare in Italia ma probabilmente è cambiato qualcosa nel corso di queste settimane.

A questo punto Fabio Paratici potrebbe abbandonare la pista che porta a Pogba e cercare un’altra mezzala con caratteristiche simili.

