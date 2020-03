Calciomercato Juventus, scoglio superato | Ecco quando firma

In casa Juventus oltre a cercare nuovi talenti, si lavora per tratteneri quelli già in rosa: trattativa iniziata per il rinnovo del top player

In un momento in un cui l’incertezza domina in Italia, la Juventus dopo la partita di domenica sera vinta contro l‘Inter per 2-0, è certa di una cosa, essere di nuovo capolista con un punto di vantaggio sulla Lazio. Autore del secondo gol che ha chiuso la partita è stato Paulo Dybala, che ha segnato una rete da vero fuoriclasse infilandosi con un paio di dribbling nella difesa interista e mettendo in rete con l’esterno sinistro. Proprio del suo rinnovo starebbero discutendo in questi giorni i dirigenti bianconeri e l’entourage della ‘joya‘.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: tutto pronto per il prolungamento

Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, continua a lavorare per portare nuovi talenti in bianconero. Altra cosa altrettanto importante però, è blindare i propri. Come riporta il ‘Corriere Torino‘, la dirigenza bianconera starebbe lavorando al rinnovo di Paulo Dybala, già da dicembre. Il prossimo incontro per discutere i termini è stato fissato tra marzo ed aprile, quando arriverà a Torino un rappresentante di fiducia del giocatore argentino. Il contratto della ‘joya‘ bianconera, al momento in scadenza nel 2022, la società vorrebbe rinnovarlo fino al 2024 o 2025. Inoltre ci dovrebbe essere un cospicuo aumento dell’ingaggio, che dai 7 milioni attuali dovrebbe arrivare sopra ai 10, avvicinandosi ai 12 percepiti da de Ligt. Anche i diritti d’immagine, che fin’ora avevano rallentato la trattativa, sembrerebbero non essere più un ostacolo per il prolungamento.

Sembrerebbero non esserci ostacoli per il rinnovo di Dybala con la Juventus, scenario che sovverte totalmente la situazione della scorsa estate, che lo vedeva vicino all’addio con destinazione Manchester United.

