Calciomercato Juventus, occhio alla beffa | Tripla concorrenza

È ancora incerto il futuro di Willian, esterno offensivo del Chelsea con scadenza di contratto a giugno di quest’anno. La Juventus osserva ma c’è concorrenza.

Uno sguardo al presente ed un altro al futuro per la Juventus che pensa già alla prossima estate di calciomercato. L’attualità bianconera è nel caos a causa dell’emergenza Coronavirus con totale incertezza su come andrà a finire l’attuale stagione. Paratici e soci approfittano dunque della situazione anche per iniziare a lavorare sulla squadra del prossimo anno. Tra le chance più ghiotte e a basso costo che può offrire il mercato c’è sicuramente il brasiliano Willian, esterno del Chelsea in scadenza di contratto. Al netto di un rinnovo che proprio non arriva, le parti sembrerebbero pronte a dirsi addio dopo 7 lunghi anni. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, concorrenza per Willian: ci sono altri tre club

È ancora incerto il futuro di Willian, che non dovrebbe però rinnovare con il Chelsea. I ‘Blues’ metterebbero sul piatto un contratto di soli due anni, mentre il brasiliano vorrebbe una proposta da tre stagioni. Per questo motivo il calciatore classe 1988 potrebbe essere un affare importante a parametro zero, non solo per la Juventus di Sarri che potrebbe esaltarne le caratteristiche nel suo 4-3-3.

Secondo quanto sottolineato dal ‘Telegraph’ anche ​Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco sono in piena corsa per l’ex Shakhtar che fa tanto gola alla dirigenza bianconera. Finora il club ha rifiutato di soddisfare le richieste di Willian, il che ha spinto i club rivali a ponderare un possibile affare estivo. Tris di pretendenti dunque che potrebbero ostacolare la Juve nella corsa al nuovo esterno.

