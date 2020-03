Calciomercato Juventus, pericolo dalla Liga | Occhi sul talento bianconero

Dopo un periodo di ambientamento, Matthijs de Ligt sembra aver finalmente trovato la quadra nella difesa della Juventus. I bianconeri dovranno stare però attenti ad eventuali assalti futuri.

Il fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti estiva della Juventus è senza ombra di dubbio Matthijs de Ligt, difensore centrale prelevato dall’Ajax per ben 75 milioni di euro. Il talentuoso olandese avrebbe dovuto cambiare volto alla retroguardia bianconera ringiovanendo un reparto che vanta tra le proprie fila i vari Bonucci e Chiellini. L’inizio del classe 1999 a Torino non è stato dei più semplici, ma ora sembra finalmente entrato nei meccanismi di Sarri a pieno regime, giustificando il grosso investimento della società di Agnelli. Ciononostante non va esclusa alcuna possibilità relativa alla prossima estate di calciomercato, quando de Ligt potrebbe anche finire nel mirino di qualche big europea. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, il Barcellona pensa a de Ligt: l’erede di Pique

Nei giorni scorsi in caso di addio di de Ligt era stato ipotizzato un clamoroso triangolo di mercato con Liverpool e Real Madrid con la Juventus che nel caso avrebbe ottenuto Raphael Varane. Ipotesi alquanto complessa, mentre meno improbabile appare un interessamento dell’altra big di Spagna: il Barcellona. Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ sarebbero ben 5 i nomi che orbitano intorno al club catalano presieduto da Bartomeu, ed in cerca di rinascita.

Difficile chiaramente comprarli tutti, ma almeno uno o due potrebbero davvero accasarsi in Catalogna per riportare i blaugrana ai fasti di un tempo. Stando alla testata spagnola tra i profili, oltre al solito Lautaro Martinez, ci sarebbe anche lo stesso de Ligt, che a Barcellona potrebbe essere l’erede designato di un Pique non più giovanissimo. Da tempo infatti la difesa del Barça ha bisogno di forze fresche, e forse non quest’anno, ma quando l’esperto spagnolo lascerà, l’olandese potrebbe essere il profilo perfetto per colmare il vuoto.

