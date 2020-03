Emergenza coronavirus | Champions ed Europa League: ultim’ora UEFA

Nelle prossime ore arriverà il comunicato ufficiale della UEFA per quanto riguarda la Champions e l’Europa League: ecco la decisione

Manca soltanto l’annuncio ufficiale della UEFA, ma come svelato in anteprima da sportmediaset si fermeranno anche Champions League ed Europa League a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo i casi in Italia con Rugani e Gabbiadini, sono risultati positivi anche il manager dell’Arsenal Arteta e Odoi del Chelsea. Ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale con lo spostamento di Euro 2020 con due ipotesi: giocare in autunno o rinviarla all’estate 2021.

Champions ed Europa League, tante polemiche

Nelle ultime ore sono arrivate così diverse polemiche nei confronti della UEFA, che non ha fermato anzitempo le competizioni disputando le sfide in programma in questa settimana.

Nella serata di ieri è andata in scena anche l’Europa League: ora, però, si fermerà tutto dopo la decisione di tutte le federazioni dei principali campionati europei di rinviare a data da destinarsi ogni competizione su territorio nazionale. Ormai ci siamo: manca soltanto l’annuncio ufficiale della UEFA che comunicherà la sospensione di Champions ed Europa League.

