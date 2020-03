Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Rispunta l’obiettivo nerazzurro

Non solo Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona: il club blaugrana starebbe monitorando anche l’obiettivo dei nerazzurri per l’attacco

Il Barcellona continua a guardare in casa Inter. L’obiettivo numero uno del club catalano per rinforzare l’attacco rossonero è Lautaro Martinez, protagonista finora di una stagione da urlo. Ma non solo: la società blaugrana avrebbe messo nel mirino anche l’obiettivo nerazzurro, accostato nelle scorse settimana proprio all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, emergenza Coronavirus | La decisione di Ronaldo

Calciomercato Inter, Werner nel mirino del Barcellona

Come svelato dal portale spagnolo eldesmarque il profilo dell’attaccante del Lipsia, Timo Werner, sarebbe finito nell’agenda delle big d’Italia, ma anche del Barcellona alla ricerca di un terminale offensivo di prima fascia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE | Rugani positivo al Coronavirus!

Come rivelato dal Daily Mail il giocatore avrebbe diversi dubbi per quanto riguarda il suo futuro. Tante le offerte recapitate all’attaccante tedesco che ora dovrà prendere la sua decisione definitiva.

L’Inter e il Barcellona potrebbero essere davvero protagoniste con idee di mercato intrecciate. Ora si aspetterà la ripresa del campionato per metterle in pratica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ecco il bomber che vuole Sarri

Calciomercato Inter, Conte sorride | Colpo dal City!