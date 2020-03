Coronavirus, rinvio o stop totale in Premier League | Gli scenari possibili

Anche la Premier League si è fermata a causa dell’emergenza Coronavirus: ecco gli scenari che possibili per il campionato inglese quando tutto finirà

L’emergenza Coronavirus si sta espandendo anche nel mondo dello sport in tutte le categorie e in tutto il mondo. Quasi tutti i campionati europei si sono fermati, tra cui la Premier League. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport”, il massimo campionato inglese starebbe pensando a quali misure adottare in caso di ripresa o stop totale. Un’ipotesi sarebbe di annullare la stagione attuale per poi ricominciare da zero il prossimo anno, questo è quello che chiederebbero West Ham e Tottenham per cancellare le loro brutte stagioni. La seconda opzione sarebbe quella di congelare la classifica attuale, assegnando il titolo al Liverpool. L’ultima, forse la più probabile, sarebbe quella di riprendere il campionato e portarlo a conclusione. Ma per far sì che tutto ciò succeda bisognerà vedere quali saranno le decisioni per quanto riguarda Euro 2020.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpaccio in attacco | Lo ‘porta’ Donnarumma