Calciomercato Milan, colpaccio in attacco | Lo ‘porta’ Donnarumma

Asse caldo tra Milan e Manchester United per la prossima estate. Un trequartista potrebbe diventare rossonero, lo ‘porta’ Donnarumma

È un momento delicato per il Milan. Dopo un inizio da dimenticare, la squadra è ripartita nel migliore dei modi nel 2020 anche grazie all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic che ha dato uno scossone importante a tutto l’ambiente. Nell’ultimo periodo, però, c’è un caos in società e anche la squadra ne sta risentendo sul campo.

L’obiettivo della Champions League è ormai compromesso, ma negli ultimi mesi di questa stagione si cercherà quantomeno di raggiungere un posto in Europa League. Per salvare l’annata, inoltre, si vuole provare a fare bene in Coppa Italia nel ritorno della semifinale contro la Juventus, dopo l’1-1 nella gara di andata.

Calciomercato Milan, lo United cede Lingard ma va a caccia di un portiere: occhio a Donnarumma

Mentre la squadra cerca di chiudere al meglio una stagione negativa, si pensa alle operazioni di mercato da fare nella prossima estate. Potrebbero esserci movimenti di spessore tra i rossoneri e il Manchester United. Come riporta il Mirror, i Red Devils hanno ben cinque giocatori in uscita e per questo potrebbero aprirsi degli scenari importanti anche per il Milan.

Un nome in procinto di salutare sembrerebbe Jesse Lingard, che potrebbe essere un innesto di qualità per i rossoneri, che però a loro volta potrebbero perdere Gianluigi Donnarumma. I Red Devils, infatti, potrebbero dire addio a David De Gea per poi gettarsi sul mercato dei portieri. Il classe 1999 di proprietà del Milan è uno dei più promettenti del panorama calcistico e per questo gli inglesi potrebbero pensare a lui per la porta.

Per i rossoneri sarebbe un brutto colpo sul campo ma non per il bilancio, visto che ci sarebbe un guadagno importante per programmare il futuro.

