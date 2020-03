Calciomercato Inter, Conte vuole un top in attacco | Lautaro sul piatto

Si infiamma il derby di mercato tra Real Madrid e Barcellona per Lautaro Martinez. I ‘blancos’ potrebbero mettere sul piatto la carta giusta.

Lautaro Martinez sta vivendo la stagione della consacrazione con la maglia dell’Inter ed ha inevitabilmente attirato su di se le mire dei maggiori club europei, tra cui spicca come sempre il Barcellona di Leo Messi. I blaugrana sono da tempo accostati all’argentino di Conte che potrebbe andare a rimpiazzare alla perfezione Luis Suarez all’interno dei meccanismi offensivi catalani. Un suo arrivo escluderebbe però inevitabilmente quello di Neymar, preferito da parte dello spogliatoio, a causa degli alti costi dell’operazione. Lautaro ha infatti nel suo contratto l’ormai celebre clausola rescissoria valida fino al 15 luglio, dall’importo di ben 111 milioni di euro. Cifra pesante che oltre al Barça potrebbe permettersi anche il Real Madrid che è pronto a scatenare un ‘clasico’ di mercato. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, anche il Real su Lautaro | Anche Bale sul piatto

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ in caso di addio di Lautaro l’Inter potrebbe puntare su uno tra Timo Werner, Martial, Pierre Emerick Aubameyang e Luka Jovic. Proprio quest’ultimo potrebbe consentire al Real Madrid di instaurare una corsia preferenziale con l’Inter che andrebbe così ad ostacolare i piani del Barcellona. Al netto della suggestione legata al serbo, è in realtà un altro il nome che stuzzica la fantasia di Antonio Conte.

Si tratta di Gareth Bale, esterno offensivo gallese, che piace molto all’allenatore dell’Inter. L’ex Tottenham potrebbe risultare la carta vincente anche se l’ostacolo principale risiede ancora una volta nell’altissimo ingaggio. Se Bale non dovesse abbassare le proprie pretese economiche l’eventuale affare difficilmente potrebbe decollare. Sul versante opposto c’è invece il Barcellona pronto a giocare sulla voglia di Lautaro di lavorare al fianco di Messi.

