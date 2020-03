Calciomercato Inter, dalla Spagna | Offerta per lo ‘scarto’ del Real

Calciomercato Inter, spunta una pista dalla Spagna per la prossima stagione: un top player tra gli obiettivi dei nerazzurri

Il calciomercato, anche con l’emergenza Coronavirus, non si ferma, seppure sottotraccia. Per i dirigenti delle squadre, la pausa forzata non è necessariamente sinonimo di riposo, con le strategie da mettere a punto per il futuro. Nello specifico, per la prossima stagione, per rinforzarsi ed essere sempre più competitivi. E’ il caso dell’Inter, che a lungo ha lottato alla pari con la Juventus. Per lo scudetto, sembra mancare ancora qualcosa e Marotta dovrà trovare innesti adeguati per Antonio Conte.

Calciomercato Inter, obiettivo James Rodriguez

In Spagna, sostengono che i nerazzurri abbiano messo nel mirino James Rodriguez. Lo riporta ‘Don Balon’, spiegando che il colombiano, tornato al Real Madrid dopo l’esperienza al Bayern Monaco, sta vivendo un’annata fortemente negativa e non rientra più nei piani dei Blancos. Su di lui c’è l’interessamento, in Inghilterra, di Everton e Wolverhampton, ma la Brexit potrebbe incidere. Ecco perché un nuovo accostamento in Serie A, dopo che in estate il Napoli e Carlo Ancelotti avevano fatto di tutto per provare a prenderlo, avrebbe senso.

Qualche sondaggio in merito era stato effettuato anche dalla Juventus, ora, per l’appunto, su di lui ci sarebbe l’Inter. Una pista da seguire, anche se dal punto di vista tattico il giocatore sarebbe davvero di difficile collocazione negli schemi di Antonio Conte. La presenza di Eriksen è stata già una deroga importante del tecnico pugliese alle proprie convinzioni, che mal si conciliano con la presenza di un fantasista in campo.

