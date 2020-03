Calciomercato Juventus, offerta da 27 milioni | Sarri ritrova un ex

La Juventus continua a pensare alla prossima stagione per acquisti di primo livello: l’offerta del club bianconero al top player da regalare a Sarri

Nonostante la sospensione momentanea del calcio europeo, il calciomercato continua a regalare importanti indiscrezioni riguardanti sopratutto la Juventus. Il club bianconero starebbe monitorando le possibili strategie per acquisti di top player in grado di innalzare, ancor di più, il tasso tecnico della compagine guidata da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, pressing per Emerson Palmieri

Come svelato dal tabloid britannico “Express” la Juventus formulerà un’offerta pari a circa 27 milioni di euro per il terzino italo-brasiliano del Chelsea, Emerson Palmieri. Dopo l’assalto respinto a gennaio, il club bianconero cercherà in tutti i modi di soffiarlo ai “Blues” per regalare un innesto importante sulla fascia mancino a Maurizio Sarri.

I due si conoscono molto bene visto che hanno lavorato insieme proprio al Chelsea lo scorso anno. In questa stagione l’italo-brasiliano ha perso il suo posto da titolare collezionando 1341 minuti con un solo assist vincenti in Champions League. In estate la Juventus proverà il pressing definitivo per arrivare ad un rinforzo davvero utile. Infine, il manager del Chelsea Lampard sarebbe pronto a dare l’assalto al terzino mancino del Leicester, Ben Chilwell con Alex Telles alternativa all’inglese.

Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno in Italia visto che ha vestito le maglie di Palermo e Roma consacrandosi a livello europeo.

