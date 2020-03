Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, avrebbe stilato la lista delle quattro cessioni in vista della prossima stagione: diversi obiettivi della Serie A

Con tutti i campionati europei sospesi, le big d’Italia (e non solo) potrebbero concentrarsi sul fronte mercato con i possibili acquisti e addii in estate. Il Real Madrid avrebbe messo sul mercato quattro top player con lo stesso Zidane che ha stilato la lista delle cessioni di Gareth Bale, James Rodriguez, Marcelo e Lucas Vazquez come svelato dal portale spagnolo todofichajes.

Calciomercato, salutano in quattro | La lista delle cessioni di Zidane

Con Bale e James destinati verso altri lidi, i club di Serie A potrebbero preparare l’offensiva decisiva per l’esterno offensivo spagnolo e per il terzino mancino brasiliano. I due calciatori del Real Madrid sarebbero già stati messi nel mirino dalle big d’Italia, come Inter, Juventus e con lo stesso Milan, pronti ad una vera e propria rivoluzione in estate.

Entrambi potrebbero lasciare il Real Madrid sulla base di 80 milioni di euro con la Juventus sempre molto attiva sul fronte mercato.

