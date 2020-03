Fiorentina, UFFICIALE: Vlahovic positivo al Coronavirus!

Un altro calciatore positivo al Coronavirus in Serie A: la Fiorentina annuncia tramite comunicato che Dusan Vlahovic è fra i contagiati.

La Fiorentina ha annunciato tramite una nota ufficiale sui propri canali social che Dusan Vlahovic è risultato positivo al ‘Coronavirus-Covid-19’. L’attaccante classe 2000 della ‘Viola’ attualmente è asintomatico e si trova in quarantena presso la propria abitazione. Dopo gli annunci dei quattro calciatori della Sampdoria positivi nella giornata odierna, in Serie A si aggiunge un altro calciatore fra i positivi al ‘Coronavirus-Covid-19’.

LEGGI ANCHE >>>Emergenza coronavirus | Champions ed Europa League: annuncio UFFICIALE UEFA

Una pessima giornata per il calcio italiano: dopo Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini oggi sono 5 i calciatori risultati positivi al ‘Coronavirus’. Non solo Juventus e Sampdoria si troveranno ad affrontare l’emergenza causata dalla positività di un proprio tesserato. La Fiorentina, tramite un comunicato ufficiale, ha rivelato: “Dusan Vlahovic è risultato positivo al Coronavirus. La società sta attuando tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, iniziando dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatti col giocatore”. Una situazione emergenziale che la società toscana è pronta ad affrontare nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Dybala positivo al Coronavirus | Smentita ufficiale

Ora sono 7 i giocatori di Serie A positivi al ‘Coronavirus’: l’ultimo entrato in questa spiacevole lista è Dusan Vlahovic.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.

➡️ https://t.co/yA20yb0AT1 pic.twitter.com/1kkmiOQt30

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 13, 2020