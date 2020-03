Serie A, ESCLUSIVO Biasin: “Arrivati tardi alla sospensione, ma la UEFA ha fatto peggio”

Tra UEFA, pandemia ed emergenza sanitaria: le parole in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero

Alla fine, dopo tanto penare, è arrivata la sospensione da parte della UEFA della Champions League e della Europa League, fino a data da destinare: “Noi come calcio italiano siamo arrivati tardi, ma UEFA e Bundesliga hanno fatto certamente di peggio – spiega in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero – Il nostro cattivo esempio non è riuscito a scuotere le coscienze degli altri campionati. Ceferin non ha ancora dato certezze sull’Europeo, ma siamo sicuri che verrà rinviato al 99%. Il calcio, adesso, deve passare in secondo piano”. D’altronde il turno giocatosi ieri di Europa League è apparso ai limiti del surreale: “Si sono giocate sei partite senza senso – continua Biasin – Il nostro calcio ha aspettato una decisione della politica fino all’ultimo, e così è accaduto anche in Europa. Abbiamo provato a restare aggrappati al calcio giocato, poi ci siamo dovuti arrendere. Siamo andati avanti senza un reale perché. Bisognerà rassegnarsi: ci vorrà ancora tanto per riprendere a giocare”.

Serie A, Biasin: “Non contemplo i playoff. La sosta complicherà parecchio le cose”

Restando sulla Serie A, Biasin prova poi ad essere ottimista sulla conclusione regolare del nostro campionato: “Anche se credo che durerà più di un mese l’attesa, l’unica alternativa sarebbe la normale conclusione dei tornei. Non contemplo i playoff o l’assegnazione del titolo senza giocare. Poi è chiaro, un mese abbondante di non attività può cambiare tutto. Può rimettere a posto tutti i problemi di chi ce li aveva, mentre può abbassare le speranze di chi stava andando fortissimo”.

“L’Atalanta invece mi sembra l’unico caso a sé – conclude Biasin – Una squadra che mi sembra avulsa da questi ragionamenti. Quando si riprenderà a giocare, comunque, si azzereranno tutti gli squilibri. Sarà come l’inizio di un nuovo campionato. Come si presenterà il nostro calcio dopo un mese di non allenamenti è davvero difficile da immaginare e sarà già tanto trovare le squadre in campo nella miglior condizione possibile”.

