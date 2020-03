Calciomercato Juventus, offerta shock per il big | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, l’effetto domino delle trattative può portare a Parigi uno dei principali obiettivi di Paratici per la prossima stagione

La Juventus resta sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Con la sospensione momentanea del campionato di Serie A, il club bianconero potrebbe già dedicarsi ai prossimi colpi estivi. Seppur indirettamente Paratici starebbe seguendo l’intreccio di mercato che potrebbe interessare la situazione portieri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, emergenza Coronavirus | La decisione di Ronaldo

Calciomercato Juventus, Oblak ‘libera’ ter Stegen

Come svelato dal portale spagnolo ‘Don Balon’ Jan Oblak avrebbe ricevuto una super offerta dal Barcellona. L’estremo difensore dell’Atletico Madrid, protagonista ancora una volta in Champions League contro il Liverpool, ha una clausola di rescissione pari a 120 milioni di euro, che a quanto pare i blaugrana sono disposti a pagare. In passato sulle sue tracce ci sarebbe stata un’offerta sul tavolo molto importante da parte del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE | Rugani positivo al Coronavirus!

Così il suo arrivo libererebbe Marc André Ter Stegen che potrebbe fare anche al caso della Juventus, ideale in caso di partenza del portiere polacco Szczesny, che però ha di recente rinnovato il contratto. La Juventus continua a monitorare le numerose strategie di calciomercato anche per quanto riguarda la situazione portieri.

Ora il futuro di Oblak potrebbe essere lontano da Madrid con un effetto domino che riguarderebbe anche la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ecco il bomber che vuole Sarri

Calciomercato Inter, Conte sorride | Colpo dal City!