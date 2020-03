Calciomercato Juventus e Inter, Rakitic cambia i piani | Svelato il futuro

Nella sessione invernale il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, sarebbe stato ad un passo al suo trasferimento in Serie A: la scelta del croato

Tutto cambia improvvisamente. Il destino di Ivan Rakitic sarebbe stato ad un passo dall’Italia, poi la scelta di continuare la sua avventura al Barcellona. In estate il croato lascerà sicuramente il club blaugrana con una nuova avventura avvincente della sua preziosa carriera.

Calciomercato Juventus e Inter, Rakitic resta in Spagna

Juventus e Inter ci hanno provato in passato con insistenza, ma Rakitic sarebbe ad un passo dal Siviglia come svelato dal portale spagnolo donballon. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno visto che ha vestito la maglia del club andaluso per tre stagioni consacrandosi definitivamente nel calcio che conta. I piani attualmente sono cambiati e così il croato pensa alla permanenza in Liga.

Nell’ultima stagione, tra Valverde e Quique Setien, il croato ha collezionato soltanto 1400 minuti complessivi senza trovare finora la via del gol, mentre ha assistito al meglio i suoi compagni con passaggi vincenti. Ora il suo futuro sembra essere a Siviglia con l’Atletico Madrid targato Simeone che ci avrebbe provato.

Un ritorno al passato per il centrocampista del Barcellona, pronto a dire addio ai blaugrana. Beffate Juventus e Inter.

