Calciomercato Milan, l’interista al posto di Hernandez | I dettagli

Le ultime di calciomercato Milan si concentrano sulla possibile partenza di Theo Hernandez nella prossima estate con l’eventuale sostituto che potrebbe arrivare dalla Germania

Non solo Zlatan Ibrahimovic. Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe salutare il Milan anche Theo Hernandez. Senza la Champions il club rossonero avrà bisogno di liquidità e il terzino franco-spagnolo è uno dei giocatori della rosa più corteggiato. Pagato 20 milioni di euro, ora il 22enne nativo di Marsiglia vale almeno il doppio: su di lui ci sarebbe soprattutto il Barcellona, anche se il Real Madrid pare avere una sorta di opzione che lo piazzerebbe in prima fila nell’ipotesi di una cessione. Attenzione poi alla Juventus, bisognosa di un rinforzo di spessore sulla corsia mancina: non impossibile uno scambio con Bernardeschi, specie se al posto di Pioli dovesse giungere Luciano Spalletti.

Ad oggi però, nonostante le smentite di rito, il candidato numero uno alla panchina del Milan rimane Ralf Rangnick. Col tedesco, che eventualmente rivestirebbe pure il ruolo di direttore sportivo e quindi di manager a tutto tondo, potrebbe arrivare proprio dalla Germania il sostituto di Hernandez. Il nome per i rossoneri è quello di Nico Schulz, laterale mancino di 26 anni dalla scorsa estate in forza al Borussia Dortmund. Parliamo di un giocatore che l’Head of International Relation della galassia calcistica targata Red Bull conosce alla perfezione e probabilmente apprezza vista la sua buonissima carriera tra Hertha, Borussia M’Gladbach e Hoffenheim prima del passaggio ai gialloneri per circa 25 milioni. Nella sua prima stagione a Dortmund ha però trovato poco spazio, ecco perché per il Milan potrebbe rappresentare un’ottima opportunità anche sul piano economico.

Schulz è un buonissimo terzino mancino di spinta con alle spalle anche 30 presenze in Nazionale. Al Milan avrebbe l’ardua ‘missione’ di far dimenticare le sue parole d’amore nei confronti dei cugini nerazzurri: “Mi piacerebbe giocare per un top club europeo un giorno. Ci sono alcune squadre straordinarie, che giocano la Champions League ogni anno. Mio papà è italiano e sono cresciuto con l’Inter, che è la squadra dei miei sogni“.

