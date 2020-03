Euro 2020, l’Uefa ha deciso | Date e dettagli

Presa la decisione su Euro 2020: il campionato europeo si giocherà il prossimo anno a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ora sembra mancare solo l’ufficialità. Il primo campionato europeo itinerante si giocherà non nel 2020 ma nel 2021. La decisione è stata presa dalla Uefa e il presidente Ceferin è pronto a comunicarlo nel pomeriggio. Il motivo è dovuto all’emergenza Coronavirus che sta attanagliando l’Europa.

La Uefa avrebbe tra l’altro già deciso le date del torne. Le gare dovrebbero svolgersi tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021. Una conferma è arrivata dalla Federcalcio norvegese, che ha praticamente confermato il rinvio di Euro 2020.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Euro 2020, rinvio deciso

Il rinvio dei prossimi campionati europei appare dunque deciso. Ora la Uefa dovrà mettersi al lavoro per stilare un nuovo calendario e soprattutto per cercare di far combaciare anche le gare di qualificazione per i mondiali di Qatar 2022. Tra i match in programma da calendarizzare ci saranno indubbiamente quelli dei playoff, che assegnano i quattro posti ancora vacanti.

Tutto chiaramente dipenderà da quando sarà effettivamente considerata chiusa l’emergenza Coronavirus. Al momento è ancora impossibile fare eventuali previsioni.

