Calciomercato, ostacolo per Lautaro al Barcellona | Cedere o rinunciare

Barcellona vorrebbe effettuare due grandi colpi nel calciomercato estivo, Lautaro Martinez e Neymar gli obiettivi: ma spunta l’ostacolo buracratico

La trattativa di cui si parla di più negli ultimi mesi sarebbe quella tra l’Inter ed il Barcellona per il passaggio in Spagna di Lautaro Martinez. Oltre al numero dieci nerazzurro, i catalani punterebbero al ritorno del numero dieci del PSG, Neymar. Per acquistare entrambi i giocatori però, spunta ostacolo burocratico. Infatti, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo‘, in Spagna il numero massimo di giocatori con passaporto non europeo sarebbe di tre per squadra. All’interno della rosa blaugrana ce ne sarebbero già due, il brasiliano Arthur ed il cileno Arturo Vidal. Questo porterebbe il Barcellona ad un bivio, cedere uno dei due extracomunitari in squadra o rinunciare ad uno dei due obiettivi di mercato. La prima sembrerebbe l’opzione più probabile, con il calciatore cileno che avrebbe molti estimatori per la prossima stagione, tra cui proprio l’Inter.

