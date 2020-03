Calciomercato Inter, colpo Bale | Clamorosa apertura del Real Madrid

Bale è ormai in partenza dal Real Madrid, l’Inter cerca di sfruttare l’occasione e prepara l’assalto: prezzo clamoroso

Quello tra Gareth Bale e il Real Madrid è un amore mai sbocciato, o forse solo a tratti. È arrivato in Spagna nel 2013 tra l’entusiasmo generale per una cifra di 100 milioni di euro, in quel momento era l’acquisto più costoso della storia del calcio. Il gallese, però, ha dimostrato poche volte di valere tutti quei soldi e con il passare degli anni si è completamente perso.

Dall’estate del 2018 a oggi è diventato come un peso per il Real Madrid. In questa stagione ha collezionato solo tre reti, troppo poco per un giocatore che guadagna circa 15 milioni di euro all’anno. Per questo i Blancos sembrerebbero ormai convinti di cederlo, sia perché il gallese non riesce più a dare il suo apporto e sia per alleggerire il budget degli stipendi.

Calciomercato Inter, suggestione Bale: può rientrare nei piani estivi di Suning

Come riporta Sport.es, il Real Madrid sarebbe disposto a cedere Gareth Bale anche a titolo gratuito, a conferma di quanto anticipato da CalciomercatoWeb.it. Questo perché in questo modo si libererebbero di uno stipendio importante e ciò comporterebbe un grande risparmio.

Sulle sue tracce potrebbe esserci nuovamente Suning, ma questa volta potrebbe provare a regalare al gallese un’esperienza in Serie A con l’Inter. Una soluzione che accontenterebbe tutti, visto che in questo modo i nerazzurri avrebbero gratuitamente un rinforzo importante e Bale avrebbe tutto a disposizione per riscattarsi.

Gli ultimi anni del calciatore classe 1989 non sono stati impeccabili, per cui c’è bisogno di nuovi stimoli per ripartire e il campionato italiano potrebbe essere perfetto in tal senso.

