Calciomercato Milan, rinforzo super in attacco | Sfida al Real Madrid

Nonostante l’emergenza Coronavirus il Milan prepara la rivoluzione in vista della prossima stagione: assalto decisivo al top player

Sarà una squadra giovane e ricca di talento: il Milan del futuro inizia a prendere forma a poco a poco. A causa dell’emergenza Coronavirus tutto si è rallentato, ma la società rossonera cercherà di lavorare già in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni portandosi avanti col lavoro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva il No di Conte | Salta lo scambio

Calciomercato Milan, nel mirino Nabil Fekir: c’è tanta concorrenza

Nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino del Milan l’attaccante del Real Betis, Nabil Fekir, protagonista con il club spagnolo con sette gol e sei assist complessivi finora. L’ex Lione potrebbe lasciare il Betis in caso di chiamata della società rossonera, che starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. La sua valutazione è importante, di almeno 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo | Ma può restare in Serie A!

Il Nazionale francese di origini algerine sarebbe finito nella lista del Real Madrid con Zidane, che lo conosce molto bene visto che hanno in comune la loro nazionalità. La concorrenza è molto alta con Fekir che si sta mettendo in luce con la maglia del Real Betis. Il suo futuro potrebbe essere in una big d’Europa con la consacrazione definitiva: il suo ruolo ideale è quello di trequartista, ma può agire sulle due corsie esterne mettendo in mostra tutta la sua tecnica ad alta intensità.

Il Milan pensa ad un nuovo colpo proveniente dalla Liga spagnola dopo Castillejo e Theo Hernandez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta a sorpresa: clamoroso ritorno!