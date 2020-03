Calciomercato Inter, svolta a sorpresa | C’è il clamoroso ritorno

Il fenomeno del Real Madrid ha il proprio contratto in scadenza nel 2021, ma potrebbe partire prima: Inter alla finestra, ma si intromette Mourinho

Le società di calcio al momento, con i campionati fermi a causa dell’emergenza Coronavirus che ha pervaso l’Europa, si concentrano sulla prossima finestra di calciomercato. L’Inter avrebbe posato gli occhi in casa Real Madrid, poiché un fenomeno in scadenza nel 2021 non rientrerebbe più nei piani dei ‘blancos’. Tra i nerazzurri e la buona riuscita della trattativa però, si inserisce Josè Mourinho. Concorrenza del Tottenham per il top player in uscita.

Calciomercato Inter, ostacolo per il top player: anche Mourinho sul fenomeno del Real Madrid

Il calciomercato non si ferma mai ed i dirigenti delle squadre continuano a lavorare per assicurarsi nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. Come già anticipato, l’Inter avrebbe messo gli occhi sul calciatore con contratto in scadenza nel 2021 del Real Madrid, Luka Modric, per cui potrebbe aprirsi uno scambio con il difensore Milan Skriniar, più un conguaglio in favore della società interista. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, ad intromettersi nella possibile trattativa ci sarebbe Josè Mourinho, che vorrebbe riportare il centrocampista al Tottenham, squadra da cui partì in direzione Madrid per 40 milioni nell’agosto del 2012.

Il centrocampista eletto pallone d’oro nel 2018, gradirebbe molto il ritorno agli ‘Spurs’, inoltre il Real potrebbe fare un favore al Tottenham, lasciando partire il calciatore per un prezzo inferiore al valore attuale. Ostacolo quindi rappresentato da Mourinho per i nerazzurri, che ora vedono in salita la strada che porta al top player.

