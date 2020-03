Calciomercato Inter, addio Sanchez | Ritorno in Spagna per il cileno

Alexis Sanchez potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione: come svelato dal Daily Mail idea a sorpresa dalla Liga spagnola

L’attaccante cileno dell’Inter, Alexis Sanchez, potrebbe lasciare il club nerazzurro al termine della stagione. Come svelato dal tabloid britannico Daily Mail sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid con un possibile ritorno in Liga dopo l’esperienza al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, caos Serie A | Ipotesi clamorosa studiata dai club!

La richiesta dell’attaccante cileno è arrivata direttamente dal condottiere argentino Diego Simeone, che lo ha messo nel mirino per la prossima stagione. Arrivato in estate in prestito dal Manchester United, il club inglese ascolterà le varie offerte che arriveranno in sede.

Il suo futuro sarà sicuramente lontano da Milano per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

