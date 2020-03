Calciomercato Juventus e Inter | Assalto a Kane: le cifre dell’affare

La stampa inglese accosta l’attaccante a Juventus e Inter, ma dal Real Madrid può arrivare un’offerta importante che spiazza tutti

Si preannuncia un calciomercato europeo molto movimentato per i top club e i calciatori più importanti del mondo. Sono già tante le voci di possibili trasferimenti clamorosi che possono concretizzarsi nella prossima estate. Uno dei calciatori più discussi è sicuramente Harry Kane del Tottenham, nonostante il lungo infortunio che gli sta facendo saltare i primi mesi di questo 2020.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Champions ed Europa League | Ecco il piano dell’UEFA

L’attaccante inglese si sta confermando uno dei più importanti di Europa con le sue 17 reti realizzate in 25 gare disputate in questa stagione. Da anni viene accostato a tutti i top club del mondo ma dal 2013 ad oggi non ha mai lasciato il club di Londra, anche se la prossima estate potrebbe essere di fuoco anche per lui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mandzukic ‘chiama’ | Tentazione Qatar

Calciomercato Inter e Juventus, Kane nel mirino ma il Real Madrid prepara l’offerta

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Tottenham di Mourinho sarebbe disposto a visionare le offerte per il suo attaccante più prolifico. Un club molto interessato sembrerebbe il Real Madrid visto che lo vorrebbe il suo tecnico Zinedine Zidane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, jolly per Conte | ‘Occasione’ da Madrid

Ai Blancos servirebbe un attaccante del genere e Florentino Perez prepara l’assalto mettendo sul piatto 120 milioni di euro. La concorrenza però non sembrerebbe essere leggera, visto che sul calciatore ci sarebbero anche Manchester City e Manchester United.

Il classe 1993, inoltre, è accostato da diversi mesi a Juventus e Inter dalla stampa inglese ma un eventuale trattativa diventa sempre più difficile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, rinvio o stop totale in Premier League | Gli scenari possibili

Calciomercato Milan, colpaccio in attacco | Lo ‘porta’ Donnarumma